Zürcher „Tatort“ : Anna Pieri Zuercher wünscht sich Fall mit Frankfurt

Zürich Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler sind die neuen Kommissarinnen im Schweizer „Tatort“. Sie haben verraten, mit welchen Kollegen sie in der Krimi-Reihe gerne zusammenarbeiten würden.

Auf die Frage, welche ihre Lieblingskollegen seien, sagte Schuler dem „Münchner Merkur“: „Ich wünsche mir unbedingt eine Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Kommissar Paul Brix, gespielt von Wolfram Koch.“ Eine Idee für die Handlung habe sie auch schon. „Ein Mord an einem Banker vielleicht, die Hälfte des Leichnams wird in Zürich gefunden, die andere in Frankfurt. Das wär’ doch was.“