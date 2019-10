Frühbronzezeit : Antike Metropole in Israel entdeckt

Antike Metropole in Israel entdeckt

Tel Aviv Forscher haben in Nordisrael die Überreste einer beeindruckenden altertümlichen Metropole freigelegt.

Die Stätte nahe dem heutigen Harish im Bezirk Haifa sei rund 5000 Jahre alt und die „größte und zentralste“, die jeweils im Gebiet des Nahoststaats entdeckt worden sei, erklärte die Israelische Altertumsbehörde. „Dies ist das New York der Frühbronzezeit in unserer Region“, schwärmten die Ausgrabungsleiter in einer Mitteilung.