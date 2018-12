später lesen Aus der Römerzeit Antike Mosaikteile wieder in alter Heimat zu sehen FOTO: Emrah Gurel FOTO: Emrah Gurel Teilen

Twittern

Teilen



Zwölf Teile eines Mosaikwerks aus der antiken Stadt Zeugma sind nach Jahrzehnten in den USA an ihren Ursprungsort in die heutige Türkei heimgekehrt. Dort sind sie in einer Ausstellung in Gaziantep zu sehen, in der einst Zeugma stand. dpa