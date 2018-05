später lesen Klage Anwalt von Roman Polanski droht Oscar-Akademie FOTO: Alastair Grant FOTO: Alastair Grant Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Rauswurf aus der Oscar-Akademie droht Regisseur Roman Polanski (84) über seinen Anwalt mit einer Klage. „Herr Polanski hat das Recht, vor ein Gericht zu ziehen und von Ihrer Organisation zu verlangen, sich an Ihre eigenen Regeln zu halten“, schrieb der Rechtsanwalt Harland Braun in einem Brief an den Akademie-Präsidenten John Bailey, den das Portal „TMZ.com“ am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. dpa