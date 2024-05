Filmfestspiele Cannes Anya Taylor-Joy über Liebe im Film

Die amerikanisch-britische Schauspielerin Anya Taylor-Joy schätzt subtile Liebesgeschichten in Filmen. So eine verkörpert sie ihrer Ansicht nach in „Furiosa: A Mad Max Saga“, dem neuen Blockbuster von George Miller. „Es gibt so viele verschiedene Arten von Liebe auf der Welt“, sagte die 28-Jährige, die mit der Serie „Das Damengambit“ berühmt wurde, in Cannes.