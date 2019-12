Neuer Musikpreis : Apple Music kürt Billie Eilish zur Künstlerin des Jahres

Berlin Billie Eilish hat ein atemberaubendes Jahr hinter sich. Nachdem die Sängerin kürzlich einen American Music Award erhielt, bekommt sie jetzt weitere Preise.

Die 17-jährige Künstlerin soll die erstmals von Apples Streaming-Dienst vergebene Auszeichnung an diesem Donnerstag am Apple-Firmensitz im kalifornischen Cupertino erhalten, wie der iPhone-Hersteller mitteilte. Ihr Album „When We Fall Asleep, Where Do We Go?“ erhielt mit mehr als einer Milliarde Streams auf Apple Music die Auszeichnung „Album des Jahres 2019“.