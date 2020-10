Meinung : Arbeitsstreiks helfen der Kulturszene nicht weiter

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche schwimmt. Sie greift nach jedem Halm, der Hoffnung verspricht. Sie organisiert Kleinstformate, die nicht kostendeckend sind. Sie schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Da mutet es anachronistisch an, wenn Gewerkschaften von Solidarität faseln, aber nur an ihre Mitglieder denken, die im Falle von Verdi im öffentlichen Dienst arbeiten, und so oder so am Monatsende ihr verdientes Gehalt auf ihr Konto überwiesen bekommen. Wahre gelebte Solidarität wäre es jetzt, die Streikschilder wegzuräumen und sich mit der Veranstaltungsbranche, den freien Künstlern, den Musikern und den Schauspielern zu solidarisieren. Die sind es, die die Kultur mit ihrem Mut würzen, neue Wegen gehen und sich auf Experimente einlassen.