Architektur : Edler Aufritt für den Moselwein

Alt und neu zusammen: Die traditonelle Schiefer-Fassade harmoniert mit moderner Architektur-Auffassung.

Lieser Architektur-Beispiel aus der Region: In Vinotheken wird der berühmte Rebensaft in Szene gesetzt – wie im Weingut Thanisch in Lieser

Auch der Wein braucht einen attraktiven Auftritt. Dabei spielen die Vinotheken als Präsentations- wie Verkaufsraum eine wichtige Rolle. Viele Weinbaubetriebe haben erkannt, welches Marketing-Potenzial in einer gelungenen Verbindung von Wein und Architektur steckt. So wie das Weingut Thanisch in Lieser, dessen einladende Vinothek eindrücklich den Qualitätsanspruch des Betriebs darstellt und Lust auf seine Spitzenweine macht. Nicht zuletzt fördert die gelungene „Wein-Architektur“ den Moseltourismus.

Schon der Blick ist Entspannung pur. Drüben am anderen Moselufer verströmt ein weißes Hotelschiff Urlaubs-Feeling. Vorne auf dem Radweg radeln muntere Fahrradfahrer vorbei.

Info Architekturpreis Wein 2022 Bereits zum fünften Mal wird der bundesweite Preis beispielgebende Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur in Weinbaubetrieben auszeichnen. Weingutshaus, Kelterhalle, Vinothek oder Freianlage, jede bauliche Maßnahmen der Betriebe ist willkommen, egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung. Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz lobt den Architekturpreis seit 2007 mit dem Deutschen Weinbauverband und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz aus. Einsendeschluss ist der 10. November 2021. Mehr unter: www.weinundarchitektur.de

Als „Dorf mit der schönsten Weinsicht“ wurde Lieser 2020 in einer Online-Abstimmung ausgezeichnet. Was für die Aussicht von der Höhe gilt, setzt sich attraktiv in der Vinothek des Weinguts Thanisch fort, wo man den Wein nicht nur sichten sondern auch probieren und natürlich kaufen kann.

Überhaupt scheint man sich im Weinort bei Bernkastel-Kues unter der bekannten Weinlage Niederberg-Helden wieder auf seinen einstigen Glanz zu besinnen. Das ehemalige Schloss des Freiherrn von Schorlemer, in dem Kaiser Wilhelm so gern zu Gast war, hat sich unlängst in das Fünf-Sterne-Luxus­hotel Schloss Lieser verwandelt.

Mit der neuen Vinothek des Weingutes Thanisch hat der Ort eine weitere Attraktion, die eindrücklich bestätigt, dass Traditionen nur fortgeführt werden können, wenn man zu nötigen und angemessenen Veränderungen bereit ist.

Seit 1648 betreibt die Familie Thanisch nachweislich Weinbau in Lieser. Vor 20 Jahren hat Sohn Jörg Thanisch den elterlichen Betrieb übernommen, den er mit großem Engagement führt. Die Liebe zum Wein hat die traditionsreiche Weinbau-Dynastie wohl inzwischen in den Genen. Auch wer einheiratet, wird unweigerlich von ihr ergriffen. So wie Schwiegertochter Petra Thanisch, die für Vinothek und Verkauf zuständig ist. „Wenn man in einen Weinbaubetrieb einheiratet, muss man die Liebe zum Wein teilen und mitleben“, sagt die dunkelhaarige Frau, der man ihre Energie wie die Leidenschaft für ihre Sache ansieht: „Der Wein bestimmt unser Leben.“

Gerade wurde die Hingabe der Familie an den Wein von höchst prominenter Seite gewürdigt. Das Weingut hat es in die Oberliga der deutschen Weingüter geschafft. Der einflussreiche Gault-Millau für Deutschland zählt 2021 die Weine von Thanisch unter die deutschen Spitzenweine. Der renommierte Wein-Guide lobt die Mineralität und Authentizität der Weine des Betriebs, in denen sich die „Besonderheiten des Terroirs“ abbildeten.

Ihre Spitzenweine angemessen und gemäß modernen Präsentationsvorstellungen in Szene zu setzen, war das Anliegen von Jörg und Petra Thanisch, als sie dem Trierer Architekten-Büro Hein&Pawelke den Auftrag gaben, im Erdgeschoss eine moderne Vinothek zu gestalten. Entstanden ist ein gelungenes Raum-Ensemble, in dem sich nicht nur außen und innen durchdringen, sondern sich auch Tradition und Moderne bestens verbinden.

„Wir lieben die Tradition“, sagt Petra Thanisch, „aber auch moderne Eleganz“. Entsprechend gestaltete sich die Bauaufgabe für die Architekten. „Der Raum sollte sich nach außen öffnen, transparent werden und Interesse wecken“ berichtet Monika Pawelke. Zudem sollte der Außenraum einbezogen werden. 2013 war das Projekt fertiggestellt.

Gleich auf den ersten Blick fällt die schön gegliederte Fassade des aus Schiefer-Bruchsteinen erbauten Erdgeschosses auf. „Vinothek“ ist darauf in edlen Lettern zu lesen. Stühle und Tische aus Fässern laden davor zum Pausieren bei einem Glas Wein ein. Wie auf einer Terrasse ragt über der Vinothek vor den Weinbergen das etwa 100 Jahre alte elterliche Wohnhaus des Weingutbesitzers auf. Viel Licht fällt durch die wandhohen Fenster und verglasten Türen in den Innenraum. Dort dominieren im Verkaufsraum wie im angrenzenden Verkostungsraum Eiche, Glas, sowie Böden aus schiefergrauer Keramik. Gemeinsam mit den mit Leder bezogenen Stühlen schaffen sie ein Ambiente von Wärme und nobler Schlichtheit.

In das Raumerlebnis einbezogen haben die Architekten auch den stimmungsvollen angrenzenden Keller, mit seinen Fässern und Rüttelpulten für Sektflaschen. Neben Weiß-und Rotwein gehört auch Sekt zur Produktpalette des Weinguts. Dass mit der richtigen Beleuchtung das Ganze ins rechte Licht gesetzt wird, ist selbstverständlich Teil der Szenografie.

Verkaufen, Verkosten oder mal einen Sektempfang geben: all das wird im feinen aber wohltuend unaufdringlichen Raumgefüge der Vinothek zum ergötzlichen Erlebnis Wein. Und nicht zuletzt zum spannenden. Wie Petra Thanisch berichtet, gehört zu den Weinproben des Hauses auch eine Führung durch die Produktionsräume.

Sechs Rebsorten werden im Weingut angebaut. „Der Riesling bleibt dabei die Königin der Trauben“, sagt Petra Thanisch. Zwei Drittel der Anbaufläche des Weinguts ist mit Riesling bebaut. Die größte Fläche nimmt die Lage Niederberg-Helden ein. Aber auch die berühmte „Brauneberger Juffer“ gehört zum Angebot des Weinguts, die ja bereits Dichterfürst Goethe schätzte und für deren Genuss er sich ein fein geschliffenes venezianisches Glas vorbehielt.

Die noble Verbindung aus Tradition und Moderne stellt sich auch beim Gang durch die Betriebsräume dar. Im Tankraum finden sich hochmoderne Anlagen aus Edelstahl neben ehrwürdigen Barrique-Fässern aus Eichenholz für den Ausbau des Rotweins. Übrigens: nicht nur die Vinothek ist von schlichter Eleganz. Als Corporate Identity kommen auch die weiß-blauen Etiketten ausgesprochen edel daher, so wie die dunkelblauen Kartons mit dem feinen Schriftzug. Für den Moselwein eben nur das Beste! Eins ist schließlich für Petra Thanisch klar: „Die Mosel steht an der Weltspitze“.

Das Weingut Thanisch in Lieser schaut auf eine lange Tradition zurück.

Hell und freundlich werden die Gäste in der vor einigen Jahren umgebauten Vinothek empfangen.

Blick in den Keller des Weinguts.