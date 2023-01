Bestenliste : Aretha Franklin „beste Sängerin“ - Liste ohne Céline Dion

Die US-amerikanische Soulsängerin Aretha Franklin während eines Auftritts in Detroit (Archivbild). Foto: Jeff Kowalsky/epa/dpa

Los Angeles Das Musikmagazin Rolling Stone hat Aretha Franklin zur besten Sängerin aller Zeiten gewählt. Die Kanadierin Cèline Dion schaffte es überraschend nicht auf die Liste.

US-Soulsängerin Aretha Franklin (76, „Respect“) führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins „Rolling Stone“ an. Die 2018 im Alter von 76 Jahren gestorbene Musikerin belegt den ersten von insgesamt 200 Plätzen des Rankings. So weit, so nachvollziehbar.