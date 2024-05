Eifel-Literatur-Festival Was Arno Geiger über die Eifel sagt

Prüm · Humorvoll und offenherzig – so erlebten 420 Besucher am Freitagabend den österreichischen Schriftsteller Arno Geiger in Prüm. Beim Eifel-Literatur-Festival erzählte er von seiner kuriosen Sammelleidenschaft im Altpapier und seiner einwöchigen Wanderung auf dem Eifelsteig.

04.05.2024 , 00:26 Uhr

Beim Signieren seiner Bücher plaudert Arno Geiger in Prüm mit Besuchern. Foto: Anne Heucher