Estland „Arts of Survival“: Tartu eröffnet Kulturhauptstadtjahr

Am Flussufer wird am 26. Januar auch das Kulturhauptstadt-Programm eröffnet werden. Danach sind unter dem Motto „Arts of Survival“ (Überlebenskünste) bis zum Jahresende rund 350 Projekte mit über 1000 Veranstaltungen geplant. „Die Arts of survival werden in diversen künstlerischen Bereichen interpretiert, von Volks- und Esskultur bis hin zu Musik, Film und bildender Kunst“, betont Programmdirektorin Kati Torp. Sie symbolisierten „das Wissen, die Fähigkeiten und die Werte, die uns helfen werden, in Zukunft ein gutes Leben zu führen.“