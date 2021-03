Von Kraftwerk bis Väth : Arts&Culture: Die Geschichte der elektronischen Musik

Pioniere der elektronischen Musik: Auftritt von Kraftwerk beim Lollapalooza-Festival in Berlin. Foto: Gregor Fischer/dpa

Berlin/Düsseldorf In der Geschichte der elektronischen Musik waren Berlin und Düsseldorf wichtige Impulsgeber. Google stellt die „Musik, Macher und Maschinen“ vor.

Google widmet der elektronischen Musik in seinem digitalen „Arts&Culture“-Museum mehr als 200 Ausstellungen. Darin ist der Eingang des legendären Berliner Clubs Tresor dreidimensional nachgebildet. Berühmte Synthesizer stehen zum Ausprobieren bereit.

Renommierte Museumskuratoren haben an dem Auftritt mitgewirkt. Als Welt-Hauptstädten der elektronischen Musik wird Berlin und Düsseldorf viel Platz eingeräumt. Von Düsseldorf zogen Elektro-Musik-Pioniere wie Kraftwerk bereits in den 1970ern in die Welt. Auf der Plattform werden die Soundlabore der Stadt gezeigt: Creamcheese, Ratinger Hof und Salon des Amateurs. Den Frankfurter DJ Sven Väth kann man virtuell nach Ibiza begleiten.