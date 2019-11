Auftritt für Unterstützer : Asap Rocky kommt für Konzert zurück nach Schweden

Der New Yorker Rapper Asap Rocky tritt in Schweden auf. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa.

Stockholm Der amerikanische Rapper hatte im Sommer großen Ärger in Schweden. Doch für Dezember hat er sich zu einem Konzert in Stockholm angesagt.

Der Rapper tritt am 11. Dezember in der Mehrzweckhalle Globen in Stockholm auf, wie der Konzertveranstalter Live Nation am Freitag mitteilte. „Nach der enormen Unterstützung durch die schwedischen Fans kehrt er für einen ersehnten Auftritt für all seine Unterstützer nach Stockholm zurück“, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalters.