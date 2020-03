Mit 92 Jahren : Asterix-Zeichner Albert Uderzo gestorben

Paris Mit Asterix und Obelix ist der französische Zeichner Albert Uderzo weltberühmt geworden. Nun ist der Erfinder der Comic-Helden gestorben.

Asterix im Morgenland, bei den Briten, in Spanien und in Italien. Wo sie nur können, machen Asterix und Obelix seit mehr als einem halben Jahrhundert den Römern das Leben schwer.

Uderzo wurde am 25. April 1927 als Sohn italienischer Einwanderer in der Nähe von Reims geboren. Das Zeichnen war ihm nicht in die Wiege gelegt. Er kam mit sechs Fingern an jeder Hand auf die Welt, eine Fehlbildung, die später operativ entfernt wurde. Als seinen ersten Comic entdeckte er Micky Maus in der französischen Tageszeitung „Le Parisien“ - und damit seine Bestimmung.