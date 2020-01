Konzert : Auf dem Weg zu sich selbst

Schweich (red) Das inzwischen vierte Album „Forward back home“ von Jolina Carl entstand in Nashville, Tennessee, und wurde mit Musikern der ersten amerikanischen Liga produziert. Die Country-Sängerin bietet eine stilistische Bandbreite, die von Bluegrass und funkigen Rhythmen bis hin zu rockigen Tönen und traditionellem Country reicht.

Am Freitag, 31. Januar, ab 19 Uhr gastiert Jolina Carl in der Synagoge in Schweich. Karten gibt es für 13 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.