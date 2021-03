Kostenpflichtiger Inhalt: Literatur : Auf einem Pulverfass

Mit freundlicher Genehmigung des Autors Peter C. Burens veröffentlichen wir hier das Kapitel „Auf einem Pulverfass“ aus seinem Roman „Grenzgänger - Mittsommertage in Lothringen“. Es spielt in Kastel-Staadt an der Saar und nimmt Bezug auf einen Text des deutschen Nachkriegsautors Arno Schmidt, der zwischen 1951 und 1955 dort wohnte.