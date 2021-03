Filmserien : Ein farbig-buntes Puzzlespiel

Kommissar Luc Capitani – gespielt von Luc Schiltz – kommt aus dem Süden Luxemburgs. Er soll im Norden des Landes zum Tod der 15-jährigen Jenny Engel (Jil Devresse) ermitteln.

Natürlich treffen hier zwei Welten aufeinander. Ley ist in Manscheid aufgewachsen, kennt quasi jeden – und sei es nur, weil ihre Mutter Christiane ( Nicole Max ) bestens über alle Gerüchte im Dorf informiert ist. Für Capitani ist sie der Schlüssel zu den Ermittlungen. Sie öffnet ihm Türen, hilft beim Einordnen der Ermittlungsergebnisse. Und so wandelt sich anfängliche Abneigung peu à peu in professionelle Sympathie.

Das hat seinen Grund: Beide haben ihre Geheimnisse, hinter die der Partner nach und nach kommt. Elsa Ley ist schwanger und träumt gemeinsam mit ihrem Freund Steve Weis ( Konstantin Rommelfangen , der in Trier geboren wurde) von einem Einfamilienhaus. Als Soldat versucht Weis immer wieder die Ermittlungen von Ley und Capitani zu behindern. Denn auch er hat ein Geheimnis, das er für sich behalten will.

Was diese liebevoll inszenierte Krimiserie von anderen Produktionen abhebt ist ihre Farbigkeit. Statt die Geschichte in düsteren, grauen Farben zu erzählen, greifen die Filmemacher in den Farbtopf und lassen sprießendes Leben zu: Ein Buchenwald im Frühlingsgrün, spielende Kinder auf den Dorfstraßen und immer auch ein Quentchen Humor. Wer Krimis liebt, wird auch in diesem Fall gerne die Ermittlungen am Fernsehgerät aufnehmen. Alexander Schumitz