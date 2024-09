Kulturelles Erbe „Mehr als eine Immobilie“: Was tun mit Kirchen, die aufgegeben werden?

Es ist ein Jammer, sagt Alois Peitz, wenn er an St. Paulus in Trier denkt. Zum Schämen! Die neoromanische Kirche von Anfang des 20. Jahrhundert wurde vor sieben Jahren entweiht, sie sollte verkauft werden. Doch weil sich kein Käufer fand, steht sie nun meist verschlossen und weitgehend ungenutzt da. „Dabei ziehen hier täglich 6000 Jugendliche vorbei“, bedauert Peitz, der um den Raumbedarf der nahegelegenen Berufsbildenden Schulen und der Hochschule Trier gleich um die Ecke weiß. „Da könnte eine Schulkirche entstehen“, findet der frühere Architekt des Trierer Bistums. Da könnte wieder Leben einziehen in der Kirche. Da ist so vieles denkbar.