Literatur Masken für die Massen

Möglicherweise war das die Inspirationsquelle für Ingo Bott, Anwalt und Autor, seinen fiktiven Anwalt Dr. Anton Pirlo und dessen Kollegin Sophie Mahler in einem ähnlichen Fall ermitteln zu lassen. Wie im richtigen Leben geht es um Betrug, und der beginnt damit, dass mitten in der Nacht eines der zahlreichen Corona-Testzentruen in Düsseldorf, dem Wirkungskreis von Pirlo, in Flammen steht. Da viele dieser Zentren privatwirtschaftlich betrieben werden, stellt sich als Erstes die Frage: Hat da die Konkurrenz beim Abfackeln nachgeholfen? Oder lag es vielleicht daran, dass die Masken, zwar als Europaprodukt – und damit teuer – klassifiziert, aber irgendwo in der Dritten Welt billig zusammengenäht, nicht ganz ungefährlich für den Gebrauch waren? Ein Todesopfer hat es nämlich schon gegeben. Sollten da etwa Spuren verwischt werden? Ein Verdächtiger ist schnell gefunden – er stammt, wieder einmal, aus Pirlos engerem Bekanntenkreis. Der beteuert natürlich seine Unschuld, und der Anwalt glaubt ihm. Zum wahren Täter führt die Spur über einen smarten Fernsehmoderator, der für eben diese Masken heftig Werbung gemacht hat und nun ebenfalls in die Bredouille geraten ist. Bis es allerdings zum „Gefährlichen Freispruch“ kommt, schlägt die Handlung, wie bei Ingo Bott üblich, ziemliche Volten, und auf den fast 500 Seiten frönt der Autor einmal mehr seiner Vorliebe, seine Sätze mit Beteuerungen und Kommentaren zu spicken, als wollte er dem Leser versichern, dass es genauso sein müsste, wie er es aufgeschrieben hat. Aber vielleicht eben auch nicht. Immerhin lässt er sein Publikum weiterhin darauf warten, ob der Unterschichten-Anwalt – endlich – mit seiner aus gehobener Anwaltsdynastie stammenden Mitarbeiterin Sophie eine Affäre beginnt. Vorläufig suchen die nämlich noch ihren Spaß außerhalb der eigenen Kanzlei.