Gotham Awards : Auftakt der Trophäensaison: Chancen für „Marriage Story“

Los Angeles/New York Das Scheidungsdrama „Marriage Story“ mit den Hauptdarstellern Scarlett Johansson und Adam Driver zählt zu den Favoriten bei den Nominierungen für die US-Preise „Gotham Awards“, die an Independent-Filme vergeben werden.

Der Film von Regisseur Noah Baumbach, der im September bei den Festspielen in Venedig im Wettbewerb lief, hat bei der Preisgala am 2. Dezember in New York drei Gewinnchancen - als bester Film, für Baumbachs Drehbuch und Darsteller Adam Driver. Die Nominierungen wurden am Donnerstag bekanntgegeben.