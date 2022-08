Größter Musik-Export aus dem Saarland : Wie die Band Powerwolf Platz 1 der Charts erstürmt hat und jetzt beim legendären Metal-Festival Wacken spielt

Saarbrücken Mit „The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event“ ist die Saarbrücker Band Powerwolf aus dem Stand auf Platz 1 der deutschen Album- und DVD-Charts gesprungen. Wir haben mit Bandmitglied Falk Maria Schlegel gesprochen – über Erfolg und schwierige Zeiten, einen Auftritt mit Kiss und das kommende Konzert in Wacken, dem heiligen Gral des Heavy Metal.

Von Tobias Kessler

Powerwolf aus Saarbrücken sind seit einigen Jahren die erfolgreichste deutsche Heavy-Metal-Band und der größte Musik-Export aus dem Saarland. 2021 haben sie einen Film mit Konzertszenen gedreht und ihn als Stream veröffentlicht: „The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event“. Das Album und die DVD davon sind jetzt in Deutschland direkt auf Platz eins eingestiegen. Wir haben mit Bandmitglied Falk Maria Schlegel gesprochen.

Glückwunsch zur Nummer eins – wie erlebt man die Woche zwischen Veröffentlichung und der Charts-Verkündung?

SCHLEGEL Danke. Ein Veröffentlichungstag fühlt sich immer ein bisschen wie ein Geburtstag an. Ein paar Tage später erfährt man den ersten Trend – aber richtig abschätzen kann man es noch nicht. Dass wir Nummer eins erreicht haben, erfuhren wir freitags um 15 Uhr – da waren wir gerade auf dem Weg nach Bukarest, um eine Show mit Kiss zu spielen. Am Flughafen haben wir schön gefeiert, dann geht der Flug auch ganz schnell vorbei. Ich will die Charts als Kriterium aber nicht zu hoch hängen, das wirklich Wichtige sind die Konzerte und die Reaktionen dort – die Wahrheit liegt auf der Straße. Aber angesichts der schwierigen letzten zwei Jahre ist eine Nummer eins nochmal etwas ganz Besonderes – eine Bestätigung, dass das Weiterarbeiten, das Kreativsein sich lohnt.

Wie war es denn mit Kiss in Bukarest?

SCHLEGEL Die sind ja das Nonplusultra an Showband. Wir haben sie kurz getroffen, ihr Manager sah uns in Schminke und meinte: ‚Ihr habt mit dem Schminken angefangen, jetzt müsst Ihr das bis zum Rest Eures Lebens machen.‘ Als Kiss-Manager weiß er, wovon er spricht. Musikalisch liegen wir weit auseinander, wir sind schon etwas härter, aber showtechnisch sehen wir uns in einer Tradition. Schön für uns war auch zu sehen, dass im Publikum unglaublich viele Leute mit Powerwolf-T-Shirts waren. Wir haben 80 Minuten gespielt, das war mehr als ein schlichter Support, wo man nur für eine halbe Stunde über die Bühne huscht.

Wie kam es zum Film „The Monumental Mass“?

SCHLEGEL Im letzten Sommer wurde eine kleinere Version des Wacken-Festivals, bei dem wir auftreten sollten, abgesagt, so wie viele andere Konzerte auch. Ich blieb trotzdem optimistisch, aber unser Gitarrist Matthew Greywolf hat sich schon früh überlegt, was man im Bereich Streaming machen kann. Einfach ein Konzert streamen wollten wir nicht – man kann Leute nicht dazu animieren, auf der Couch mit zu klatschen, das funktioniert nicht. Deshalb haben wir eine Art Konzertfilm gedreht, mit vier Kapiteln zu den Themen Verführung, Sünde, Buße und Vergebung. Mit 18 Songs und eigenen Settings, eines für jedes Kapitel.

Das klingt ziemlich aufwendig.

SCHLEGEL Das kann man so sagen. Wir haben sieben, acht Monate geplant, dann eine Woche im Studio in Bottrop gedreht, zwei Wochen geprobt und auf- und abgebaut, dann viele Wochen geschnitten. Einige Szenen sind in Polen gedreht, wir hatten Tänzer, Nonnen, Mönche und für Hintergrundprojektionen eine 40 Meter breite und acht Meter hohe LED Wand. Für die mussten Statiker vom Tüv kommen. Das Konzept und Design hat unser Gitarrist Matthew Greywolf entworfen.

Muss man lange überlegen, in ungewissen Zeiten, was Konzerte und Einnahmen angeht, bevor man so viel investiert?

SCHLEGEL Eigentlich nicht. Kleinklein hätten wir nicht gewollt, das hätte auch nicht funktioniert, weil und wenn man unsere Shows kennt. Irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir immer mehr wollten. Wir sind da ganz in unserer eigenen Welt versunken und haben an keiner Szene gespart.

Neben anderen Formaten ist „The Monumental Mass“ auch als Musikcassette erschienen, deren größte Zeit 40 Jahre her ist. Ein nostalgischer Jux?

SCHLEGEL Vinyl hat ja eine Renaissance erlebt, und jetzt kommt die Musikcassette wieder. Die Cassetten waren bei uns sofort ausverkauft. Die Leute lieben die, auch wenn sie vielleicht gar kein Tapedeck mehr haben.

Haben Sie noch eines?

SCHLEGEL Ja, aber das leiert ziemlich.

Kann Streaming die Live-Situation ansatzweise ersetzen, wenn Konzerte nicht stattfinden?

SCHLEGEL Nein, es kann kein Ersatz für Tourneen sein, die Nähe, die Begegnungen würden fehlen. Zum finanziellen Überleben würde es ebenfalls nicht reichen, auch wenn die Politik das gerne annimmt und glaubt, Kultur habe sich da mal wieder einen Weg gesucht. Das ist aber höchstens ein kleiner Pfad.

War der Film auch die Chance, das eigene Team zu beschäftigen, das sonst keine Arbeit hat?

SCHLEGEL Sicher, denn wir sind ja auch ein Arbeitgeber. Bei den Dreharbeiten hatten wir 100 Leute vor Ort, darunter unsere Stammcrew – es freut sich natürlich jeder wieder zu arbeiten. Wenn wir nicht auf Tournee sind und Konzerte geben, dann arbeiten 25 Leute nicht. Das wird von der Politik hier nicht differenziert gesehen, anders als etwa in Holland, wo die Politik Bands als Arbeitgeber begreift und gegebenenfalls auch unterstützt. Ich rufe jetzt nicht nach Förderung, aber die Tatsache müsste zumindest mal erkannt werden. Ich habe das Gefühl, dass man sich da besonders als Heavy-Metal-Band immer erklären muss. Heavy Metal ist eine Nische, aber eine verdammt große – eine der größten Musiksparten in Europa, das wird gerne vergessen.

Geht es nach den Lockdowns jetzt wieder langsam aufwärts in der Veranstaltungsbranche?

SCHLEGEL Ich sehe die Szene immer noch in der Krise. Wir waren jetzt bei einigen Festivals, die ausverkauft waren. Das bildet die Realität aber nicht ganz ab – die Tickets dort waren schon vor Corona verkauft, es waren Nachholkonzerte. Das Problem ist, wenn man jetzt ein neues Festival ansetzt: Die Leute kaufen ihre Tickets erst sehr spät, nämlich erst dann, wenn sie sicher gehen können, dass das Konzert tatsächlich stattfindet. Das macht es für die Veranstalter extrem schwierig, denn die leben vom Vorverkauf, und von diesem bezahlen sie den laufenden Betrieb. Deshalb kann ich nur appellieren, Tickets frühzeitig zu kaufen. Das hilft der Branche – und wenn das Konzert dann doch nicht stattfindet, bekommt man das Geld ja auch zurück. Es geht um Bands, um Veranstalter, um Techniker. Ohne die gibt es keine Auftritte mehr. Es gibt deutliche Corona-Nachwirkungen – viel Personal hat sich aus der Szene verabschiedet, weil das alles zu unsicher ist. Der Betrieb ist noch nicht nachhaltig wieder da, das merkt man überall. Zuverlässig zu planen ist schwierig.

Aber Ihr Konzert beim Festival in Wacken am 6. August findet statt?

SCHLEGEL Ja, endlich, und als Headliner: Samstags um 22.30 Uhr. Das ist eine große Ehre – und ehrlicherweise das, worauf wir als Musiker hingearbeitet haben. Wacken ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, wir planen schon länger, was da alles passieren wird. Und im November steht eine Europatournee an, mit einem Konzert in Saarbrücken am 3. Dezember. Wir sind glücklich, wieder so viel zu tun zu haben.

„The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event“ ist auf Bluray, DVD, CD, Vinyl, digital und als Musikcassette erschienen (Napalm Records).

Die Band spielt am 6. August in Wacken. Die Europa-Tournee (unter anderem London, Paris, Barcelona und Madrid) beginnt am 11. November, am 3. Dezember gibt es ein Konzert in der Saarlandhalle in Saarbrücken.

www.powerwolf.net