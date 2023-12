Premiere Fledermaus „Was dieses Haus an Möglichkeiten bietet, gibt‘s nicht überall“

Zu den Personen

Der gebürtige Niederösterreicher Karl Fehringer und Judith Leikauf, geboren in der Steiermark, lernten sich während ihres Studiums an der Universität für Angewandte Kunst in Wien kennen und arbeiten seit dieser Zeit als Ausstattungsteam zusammen. Nach ersten Rauminstallationen, Videos und Bühnenbildern für die Freie Theaterszene in Wien und Assistenzen an der Oper Graz und dem Burgtheater Wien führte sie ihre Arbeit als Bühnen- und Kostümbildner u. a. an das Schauspielhaus und die Oper Kiel, das Theater St. Gallen, das Stadttheater Klagenfurt, das Theater Erfurt, das Wiener Volkstheater und das Wiener Theater der Jugend. Gemeinsam haben Judith Leikauf und Karl Fehringer bisher mehr als 90 Theaterprojekte realisiert. In Deutschland arbeiteten sie unter anderem am Theater Regensburg („Orpheus in der Unterwelt“), dem Theater Erfurt („Evita“), Theater Freiburg („ Die kleine Meejungfrau“), dem Saarländischen Staatstheater („Amadeus“) der Staatsoperette Dresden („Frau Luna“) und regelmäßig in München am Staatstheater Gärtnerplatz.