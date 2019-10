Jüdisches Leben : Zwischen Sicherheit und Offenheit

Extra

Mit einer Sondervorführung ihres Films „Wir sind Juden aus Breslau“ kommen die Berliner Filmemacher Karin Kaper und Dirk Szuszies am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr in die Tuchfabrik in Trier. In dem preisgekrönten Dokumentarfilm setzen sie ein eindringliches Zeichen gegen stärker werdende nationalistische und antisemitistische Strömungen in Europa. Zu Wort kommen die Protagonisten Esther Adler, Gerda Bikales, Anita Lasker-Wallfisch, Renate Lasker-Harpprecht, Walter Laqueur, Fritz Stern, Guenter Lewy, David Toren, Abraham Ascher, Wolfgang Nossen, Eli Heymann, Mordechai Rotenberg, Max Rosenberg und Pinchas Rosenberg.

Nach einer kurzen Einführung durch den Regisseur Dirk Szuszies und der Filmvorführung ist ein Gespräch mit dem Publikum geplant. Der Eintritt ist frei. Der Abend wird unterstützt von der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Protagonistin Anita Lasker-Wallfisch hielt im vergangenen Jahr im Deutschen Bundestag die Rede bei der Holocaust-Gedenkfeier und wurde gerade mit dem Deutschen Nationalpreis geehrt. ⇥aheu

Weitere Infos auf www.judenausbreslaufilm.de