Von Lothar Schröder

Genies fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Aber vielleicht von der Decke, zumindest von jener der Sixtinischen Kapelle zu Rom, auf der Michelangelo (1475-1564) die Schöpfungsgeschichte in den nassen Putz malte. Dieses unglaubliche Deckengemälde mit der Erschaffung Adams im Zentrum war wegen seiner Kunst, aber auch wegen der vielen nackten Männer seinerzeit eine Sensation, eine Erregung, ein echter Skandal.

Michelangelo gilt als Genie. Auch Markus Lüpertz wähnt sich selbst in vergleichbaren Qualitäts-Regionen, was ihn vor zwei Jahren dazu ermunterte, beim großen Vorgänger abzumalen. In kurzer Zeit zeichnete er in seinem toskanischen Atelier mit Kohle Porträts der 20 Ignudi, der Nackten: kraftvoll, ausdrucksstark und dem Vorbild gleichsam nahe. In Kooperation mit der Galerie Breckner sind die Bilder jetzt in einer kleinen, feinen Schau im Heine-Institut zu sehen.

Der Ort – eigentlich der Literatur verpflichtet – mag zunächst erstaunlich wirken. Doch ist Heine mit seinen Einlassungen zur Kunst, zum Genie und zur Liebe ein prima Brückenschläger zwischen Michelangelo und Lüpertz. Im zweiten Raum hängt an der Decke dazu auch ein sinnenfroher Heine-Vers, während darunter mit einem Tischtuch die Bilderwelt des Michelangelo kombiniert mit den Lüpertz-Adaptionen ausgebreitet wird: „Himmlisch wars, wenn ich bezwang / Meine sündige Begier. / Aber wenns mir nicht gelang, / Hatt ich doch ein groß Pläsier“, dichtete Heine herzerfrischend unverkrampft.

Es ist wirklich viel los in den zwei Räumen des Instituts – mit der Kunst und der Liebe, dem Geniekult und der Dichtung, und alles läuft auf Markus Lüpertz zu, einst Rektor der hiesigen Kunstakademie. Zumal der 77-Jährige es beim Zeichnen nicht belassen hat: Er verfasste nämlich auch ein Traktat mit dem Titel „Michael Engel“, aus dem Lüpertz zur Eröffnung im Palais Wittgenstein lesen wird. Auch das wird mit Sicherheit ein Ereignis werden, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Info Vernissage mit Lüpertz-Lesung, Sonntag, 20. Jan., 11 Uhr, Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9. Der Eintritt ist frei.