Was Kulturfans nicht verpassen sollten Pumpen für die Demokratie

Langsam erhebt sich die eindrucksvolle „Göttin der Demokratie“ dann bis unter die Decke und schwingt der New Yorker Freiheitsstatue gleich ihre Fackel. „In dem Moment, in dem man sich zurücklehnt, geht wieder Luft raus“, sagt die Kuratorin Johanna Adam. Denn Demokratie sei kein Serviceangebot an die Bevölkerung. „Wir sind nicht die Kunden der Demokratie, wir sind die Betreiber.“ „Für alle! Demokratie neu gestalten“, heißt die Ausstellung, die aktueller kaum sein könnte und anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes bis zum 13. Oktober zu sehen ist. Es ist nämlich weltweit etwas ins Rutschen geraten: Zu viele Demokratien werden durch Rechtspopulisten und Autokraten bedroht. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage zur weltweiten Wahrnehmung der Demokratie gaben zwar 85 Prozent der Befragten an, dass ihnen Demokratie wichtig sei, doch nur etwas mehr als die Hälfte war zufrieden mit dem Zustand der Demokratie in ihrem Land. „Wir stellen hier in dieser Ausstellung zwei Fragen“, erläutert Adam. „Einerseits: Auf welchen Säulen ruht unsere Demokratie? Und dann: An welchen Stellen hakt‘s – und was kann man dagegen machen?“ Dabei versteht sich die Ausstellung vor allem als Ideensammlung; sie präsentiert keine fertigen Antworten. Also los, Leute, an die Pumpen! Und bloß nicht schlappmachen!