Literatur : Autor Friedrich Christian Delius gestorben

Der Autor Friedrich Christian Delius starb im Alter von 79 Jahren in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Er kommt aus der 68er-Bewegung, aber alles Dogmatische war ihm fremd: Friedrich Christian Delius gelang der Spagat zwischen Engagement und Poesie. Jetzt starb der Autor in Berlin.

Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist tot. Er sei am Montag im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben, teilte der Rowohlt Verlag am Dienstag mit. Der Verlag würdigte ihn als „herausragenden Chronisten“ seiner Zeit und einen der bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur.