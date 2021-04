Kulturmacherin Anika Ackermann : Autorin Anika Ackermann: „Schreiben war immer Teil meines Lebens“

Die Autorin Anika Ackermann hat ihren Roman „Cursed Wings“ beim Drachenmond Verlag herausgebracht. Foto: TV/Privat

Aus der Eifel in ferne Welten: Im März hat Anika Ackermann ihren ersten Roman bei einem Verlag veröffentlicht. In ihren Fantasy-Büchern erschafft sie Figuren, die in der Vergangenheit oder in einer anderen Welt spielen – ihr Wohnort Nusbaum in der Eifel hat darauf einen großen Einfluss.

Eine leere Seite in einem Word-Dokument: So beginnt jedes Mal aufs Neue die Reise der Eifeler Autorin Anika Ackermann, wenn sie eine neue Geschichte beginnt. Die Handlung und einen groben Leitfaden hat sie dabei schon im Kopf, doch die Charaktere entwickeln sich von ganz allein. Im März hat sie ihr erstes Buch „Cursed Wings“ bei einem Verlag herausgebracht – alle anderen Bücher vorher hat sie selbst veröffentlicht. Die Freiheiten, die sie beim Schreiben eines Buches und der Gestaltung hat, sind ihr dabei besonders wichtig.

Seit sechs Jahren arbeitet Ackermann als Autorin und war bisher als Self-Publisherin tätig. Das heißt, dass sie ihre Bücher unabhängig von einem Verlag selbst veröffentlicht hat. Damit ist sie verantwortlich für das Schreiben, das Lektorat, das Marketing und den Druck. In den vergangenen Jahren hat Ackermann so zehn Romane geschrieben und herausgebracht. „Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich entschieden habe, ein Buch einem Verlag vorzulegen. Ich wollte die Freiheiten, die ich als Self-Publisherin habe, behalten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Gestaltung des Covers“, sagt die Autorin.

Extra Darum geht es bei „Cursed Wings“ Wer König Dorchadas treu ergeben ist, der blickt einem langen und friedlichen Leben entgegen. Um alle anderen kümmert sich die Gilde der Raben. Aeryn kann die Ängste eines anderen Menschen spüren, wenn sie ihn berührt. Diese Gabe macht sie zu einem der legendären Raben, doch ist sie gleichzeitig auch ihr größter Fluch. Denn wenn jede Berührung bedeutet, in die Abgründe einer Seele zu blicken, wie sollte man da nicht lieber die Augen verschließen? Nur Cadan vermag Aeryns Mauern zu durchbrechen, bis der König eines Tages ausgerechnet seinen Kopf von ihr fordert. Kann sie wirklich zwischen dem Menschen, der ihr Herz erobert, und denen, die es bereits ausfüllen, wählen?

Ihren ersten Fantasy-Roman „Lucrum“ hat sie 2015 in London zu Ende geschrieben. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe sie das Buch als E-book veröffentlicht. Von der positiven Resonanz begeistert, entschied sie sich, weiter ihrer Leidenschaft zu folgen und Bücher zu schreiben. „Schon in meinem Abibuch stand, dass ich mal ein Buch schreiben möchte. Dass ich das auch veröffentlichen würde, war mir damals nicht bewusst.“

Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte in Trier und Jena arbeitete Ackermann als Copywriterin und schrieb Produkttexte. „Das Schreiben war schon immer ein Teil meines Lebens. Als ich eigentlich die Masterarbeit schreiben sollte, kamen mir die Figuren für Lucrum in den Sinn. Anstelle von der Masterarbeit habe ich dann mit dem Buch begonnen“, erzählt sie lachend.

Dass ihr neustes Buch nun beim Drachenmond Verlag erschienen ist, war eine Premiere. Mit der Zusammenarbeit ist Ackermann sehr zufrieden. Zusätzlich zu ihrem Verlagsdebüt wird in diesem Jahr voraussichtlich noch mindestens ein weiteres Verlagsbuch erscheinen, sagt sie. Im Mai erscheint außerdem eine Neuauflage ihres Debütromans „Lucrum“.

Eines ist Ackermann in ihren sechs Jahren als Autorin immer wichtig gewesen: der Kontakt zu ihren Lesern. „Ich teile auf Social Media meinen Autorenalltag mit ihnen und habe auf meiner Internetseite einen Blog.“ Auch auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig kam sie bisher mit einigen Lesern ins Gespräch.

Doch wer sind die Leser, die ihre Romane regelmäßig verfolgen und mit denen sie in Kontakt steht? „Meine Zielgruppendefinition unterscheidet sich meiner Erfahrung nach teilweise sehr von der Realität“, sagt Ackermann. Nicht nur Mädchen und Frauen zwischen 16 und 25 Jahren, die gerne romantische Fantasy und New Adult Romane lesen, seien in ihrer Leserschaft vertreten. Auch Frauen bis in ihre 50er und Männer seien Leser ihrer Bücher. Dieser Eindruck sei auf den Messen verstärkt worden. „Der Inhalt und der Schreibstil des Buches sind entscheidender als das Alter oder Geschlecht der Leser“, sagt Ackermann.

Die 1989 in Trier geborene Autorin lebt nach einigen Jahren im Ausland mittlerweile in Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Umgebung, in der sie sich dort jeden Tag befindet, hat einen großen Einfluss auf die Orte, an denen ihre Geschichten spielen. Ackermann: „Als Autor lebt man von den äußeren Einflüssen – alles, was ich erlebe, fließt mit in die Geschichten ein. Die Wälder in meiner Umgebung habe ich immer im Hinterkopf, da lässt sich das in den Büchern nicht vermeiden.“

Angelina Burch