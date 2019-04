später lesen Mehr Menschenfreundlichkeit Autorin Jenny Erpenbeck mit Usedomer Literaturpreis geehrt Teilen

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Jenny Erpenbeck ist am Samstag mit dem Usedomer Literaturpreis geehrt worden. Die 52-Jährige nahm den mit 5000 Euro dotierten Preis am Abschlusstag der Usedomer Literaturtage in Ahlbeck in Empfang. dpa