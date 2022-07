Schauspielerin : „Avatar“: Sigourney Weaver spielt Jugendliche

Los Angeles Modernste Computertechnik macht es möglich: In einem neuen „Avatar“-Film von James Cameron spielt Sigourney Weaver einen Teenager.

Der erfolgreichste Film aller Zeiten hat in seiner Fortsetzung eine ordentliche Überraschung parat: In „Avatar: The Way of Water“ kehrt Sigourney Weaver (72) laut einem Bericht des „Empire“-Magazins in der Rolle einer Jugendlichen zurück.