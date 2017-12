später lesen Bravo-Rufe Ballett-Klassiker „Don Quixote“ in Hamburg FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Twittern

Teilen



Kastagnetten, Tamburin und Flamenco: Die Bühne der Hamburger Staatsoper hat sich in einen quirligen spanischen Dorfplatz verwandelt. Da wandeln Fächerverkäufer und Mönche in langen Kutten, flanieren Burschen in bunten Westen und Mädchen in feurigen roten Kleidern. Von Carola Große-Wilde, dpa