Ballettchef Martin Schläpfer blickt auf seine Schweizer Heimat

Es scheppert und tönt. Ein Grüppchen junger Leute schleppt Kuhglocken auf die Bühne, schwere Ungetüme darunter, die man keinem Tier an den Hals wünscht. Die jungen Leute wirken unbekümmert wie an einem Nachmittag nach getaner Arbeit, befreit, zum Tanzen aufgelegt. In das Geläut von der Alm mischen sich Kirchenglocken, Alltagsgeräusche vom Leben in den Bergen. Und wie man sie so ziehen sieht, denkt man, dass das nun eine hübsche Bergpartie werden könnte, ein Ausflug in die Schweizer Alpen, wie man sie sich drunten erträumt. Doch der Direktor des Ballett am Rhein will ja immer das Leben zeigen, keine Idyllen. Und so führt gleich die zweite Szene dieses Reigens in eine dunkle Stube. Da sitzt Marlucia do Amaral im schwarzen Kleid am Tisch, sehnt sich nach dem Mann, den sie nicht gefunden hat, und nun ist es zu spät nach den Maßstäben der Leut'. Doch die Träume gehören ihr. Und so löst sich Marcos Menha aus der Dunkelheit und die beiden tanzen mit berührender Innigkeit von der Sehnsucht und der Liebe und dem Glück des Aufgehobenseins zu zweit. Dorothee Krings