Mysteriöser Künstler : Banksy bekennt sich zu Gefängnis-Graffiti

Jetzt ist es offiziell: Das Kunstwerk an einer Gefängnismauer in Reading stammt vom mysteriösen Künstler Banksy. Wie sich dieser nun bei Instagram zum Werk bekannt hat.

Ein Mann in Sträflingskleidung seilt sich an einer Gefängnismauer entlang ab. Eine Szene aus einem Hollywood-Film? In diesem Fall nicht. Diesmal handelt es sich um ein Bild, zu dem sich nun der mysteriöse Künstler Banksy bekannt hat.