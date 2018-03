später lesen bild tschotchev Barock-Konzert mit Piccolo-Trompeten FOTO: tschotchev ensemble / Trierischer Volksfreund FOTO: tschotchev ensemble / Trierischer Volksfreund Teilen

Trier (red) Das Ensemble Tchotchev und Klaus-Peter Bungert an der Orgel präsentieren am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Herz-Jesu in Trier Werke von Antonio Vivaldi, Petrovio Franschescini und G. F. Händel sowie italienische Opern. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegen genommen.