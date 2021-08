Einschaltquoten : Bastian Pastewka glänzt als Showmaster

Berlin Für seine Aufritt erntete Bastian Pastewka viel Lob. Aber den Job bei „Wer stiehlt mir die Show?“ ist er schon wieder los.

Komiker Bastian Pastewka hat seinen neuen Job als Showmaster schon in der ersten Sendung wieder verspielt, kann sich aber über eine gute Quote und viel Lob freuen.

Die Sängerin Shirin David knöpfte Pastewka bei dem Quiz „Wer stiehlt mir die Show?“ am Dienstagabend letztlich die Gastgeber-Rolle ab und ist nun in der nächsten Woche Chefin vom Ganzen.

Das Finale wurde am Ende durch die Frage „Wer malte 1888 ein Dutzend Sonnenblumen in einer Vase?“ entschieden. Shirin David lag mit „Van Gogh“ richtig. Bei dem Format muss der Showmaster seinen Job gegen vier Kandidaten verteidigen. In sozialen Medien fand Pastewka einhellig Lob für seine Moderation.