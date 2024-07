Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth: 2025 neue „Meistersinger“ und Thielemann-Comeback

Vor dem offiziellen Festspiel-Start am Donnerstag war noch ein Open-Air-Konzert im Park am Fuße des Festspielhauses geplant, dirigiert von Nathalie Stutzmann, einer von in diesem Jahr drei Dirigentinnen in Bayreuth. Erstmals in der Geschichte der Festspiele sind die Frauen am Pult in diesem Jahr in der Überzahl.