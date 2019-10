Biopic : Baz Luhrmann besetzt Priscilla-Rolle in Elvis-Film

Los Angeles Mit dem Kalifornier Austin Butler (28) hat Regisseur Baz Luhrmann (57) bereits den männlichen Star für seinen geplanten Film über die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley gefunden.

Nun ist auch eine Schauspielerin für den Part von Priscilla Presley an Bord. Die Australierin Olivia DeJonge (21) soll die Ehefrau des Sängers spielen, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Freitag berichteten. Die Australierin spielte unter anderem in dem Thriller „The Visit“ und in der Netflix-Serie „The Society“ mit.