Trier (red) Der Schauspieler, Autor und Comedian Bernhard Hoëcker (im Bild rechts) ist bekennender Geocacher. Dabei schreckt er bei dieser „Outdoorsportart“ weder vor alpinen Höhen noch vor Reisen in vermeintliche Schurkenstaaten zurück, scheut weder Lost Places noch Kreuzfahrten, um verborgene „Schätze“ zu entdecken und zu heben. Sein Buch „Neues aus Geocaching“ vereint die besten Geschichten von nächtlichen Exkursionen, gewagten Hängepartien, finsteren Wäldern, geheimnisvollen Ruinen und Begegnungen der dritten Art. Mit dabei sein wird Co-Autor Tobias Zimmermann. Die Lesung startet am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Mergener Hof in Trier. Karten: siehe unten rechts.