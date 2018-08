später lesen Sorge um Soulsängerin Berichte: Aretha Franklin schwer krank FOTO: Jeff Kowalsky FOTO: Jeff Kowalsky Teilen

US-Sängerin Aretha Franklin, die mit Titeln wie „Respect“, „Chain of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ zur „Queen of Soul“ wurde, ist Medienberichten zufolge schwer krank. dpa