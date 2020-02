Filmpreis : Berlinale 2020: Paula Beer ist beste Darstellerin

Paula Beer hat einen Silbernen Bären für ihre Rolle in Christian Petzolds Film „Undine“ bekommen. Foto: Jörg Carstensen/Pool/dpa.

Berlin Jubel für einen deutschen Beitrag: Für ihre Darstellung in Christian Petzolds Liebesfilm „Undine“ gewinnt Paula Beer einen Silbernen Bären - mit gerade mal 25 Jahren.

Die Schauspielerin Paula Beer (25) ist auf der Berlinale mit einem Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis am Samstagabend für ihre Rolle in Christian Petzolds neuem Werk „Undine“.

In dem Liebesfilm mit Franz Rogowski spielt sie eine Historikerin, die Touristen architektonische Stadtmodelle erklärt. Angelehnt ist ihre Figur an einen alten Nixen-Mythos. Mit Petzold hat die in Berlin lebende Beer auch schon das Drama „Transit“ gedreht.