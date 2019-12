Filmfestspiele : Berlinale-Chef Chatrian: Gibt noch viele Dinge zu tun

Berlin Der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek bereiten die Filmfestspiele vor. Wie will die Berlinale mit Netflix umgehen? Und wie um Himmels willen guckt man Hunderte von Filmen?

Die Berlinale, das bedeutet roter Teppich und Autogrammjäger, Schauspieler und jede Menge Kinofilme. Das Festival in Berlin, das am 20. Februar beginnt, gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten der Welt. Nun findet es zum 70. Mal statt. Und erstmals organisiert die neue Doppelspitze das Festival - nicht ohne Hürden.

„Es ist alles sehr spannend“, sagt Geschäftsführerin Rissenbeek (63). „Es gibt noch so viele Dinge zu tun, zu entscheiden und zu organisieren.“ Zuletzt hielt zum Beispiel die Suche nach Kinosälen das Team auf Trab. Weil ein Kino am Potsdamer Platz schließt, mietet die Berlinale nun zusätzliche Kinosäle am Alexanderplatz.

Die neue Doppelspitze der Berlinale will Streamingdienste nicht per se ausschließen. „Wir haben eine Regel: Wenn Filme von Streamingplattformen im Wettbewerb laufen wollen, müssen sie einen Kinostart haben“, sagte Chatrian. Welche Art von Kinostart das ist - also etwa wie viele Kinos den Film zeigen müssen - ist nicht festgeschrieben. „Ich kann einem Verleiher keine Vorschriften machen, dass er einen Film in 200 Kinos zeigen muss.“