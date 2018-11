später lesen On the road Berliner Philharmoniker auf Asien-Tour FOTO: Stephan Rabold FOTO: Stephan Rabold Teilen

Mit einem Konzert in Thailand haben die Berliner Philharmoniker am Freitag eine zweiwöchige Asien-Tournee begonnen. Beim Auftritt in Nakhon Pathom - etwa 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Bangkok - gab es für das Orchester unter Leitung des venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel am Freitag begeisterten Applaus. dpa