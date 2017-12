später lesen Wasserschaden Berlins Deutsche Oper öffnet Donnerstag wieder FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Die Deutsche Oper in Berlin kann nach einem schweren Wasserschaden am Donnerstag wieder öffnen. Damit können die geplanten Aufführungen am Donnerstag und Freitag sowie zum Jahreswechsel stattfinden - wenngleich halbszenisch, also mit technischen Einschränkungen wie etwa improvisiertem Bühnenlicht und nur einem Teil der Bühnenelemente. dpa