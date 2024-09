Interview Hanns-Josef Ortheil Schreiben nah am Leben

Der Bestseller-Autor Hanns-Josef Ortheil liest am Dienstag, 1. Oktober, um 10 Uhr in der Wittlicher Synagoge aus seinem neuen Buch „Von nahen Dingen und Menschen“. Das Werk des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers umfasst Romane, Erzählbände, Sach- und Drehbücher. Regelmäßig veröffentlicht er zudem kulturjournalistische Texte. Überdies lehrt Ortheil als Professor am von ihm gegründeten Studiengang und Institut für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus der Universität Hildesheim. Mit dem Trierischen Volksfreund sprach er vorab über seine schriftstellerische Arbeit, Literatur und Kulturjournalismus.