Besuch von Wladimir Kaminer verschoben

(red) Der bekannte Autor Wladimir Kaminer hat seinen Besuch in Trier im Rahmen des Tufa-Programms „Geldrausch“ zum Karl-Marx-Jubiläum verschoben. Statt am Montag, 14. Mai, kommt der Künstler am 18. September, 20 Uhr, in die Tufa.