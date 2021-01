Hamburg/Düsseldorf : Beuys-Schülerin Katharina Sieverding kritisiert Lockdown

Hamburg/Düsseldorf Documenta-Künstlerin provozierte mit Nähaktion vor 52 Jahren die Trierer Kunstwelt. Und tatsächlich ist sie älter, als allgemein angenommen.

Die berühmte Fotokünstlerin Katharina Sieverding geht locker mit ihrem eigenen Geburtsjahr um. „Ich habe mir mein Geburtsdatum immer so zurechtgelegt, wie ich es gerade brauchte. Wie Marlene Dietrich“, sagte sie in einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Und es hat nie irgendjemand nach meinem Personalausweis gefragt.“

Als ihr Geburtsjahr galt bisher allgemein 1944. Doch nach eigenem Bekunden wird Sieverding, die in Düsseldorf lebt, bereits in diesem Jahr 80. Demnach ist sie 1941 geboren. „Nein, meine öffentlichen Geburtsdaten stimmen nicht“, sagte sie. „Ich bin jetzt schon im 80. Lebensjahr.“

In Trier bekannt wurde Sieverding, als sie 1969 mit einer Beuys-Klasse zu einer Kunstaktion nach Trier kam. Sie nähte, so erzählte es Burkhard Freyberg 2019 in einem vom TV veröffentlichten Essay, circa 50 x 60 Zentimeter große Nachbildungen des Heiligen Rocks aus weißem Nessel.Ausgedacht hatten sich die Aktion Imi Knoebel und Imi Giese mit Sieverding, um zu provozieren. Für 10 Mark konnten die Aktionsgäste damals ein Exemplar kaufen. Später kam es zu einem heftigem Streit zwischen den Initiatorinnen der Nähaktion und Beuys. Er hatte auf einem der Röcke mit einem Filzstift eine Fettecke verewigt – ohne Absprache mit den Initiatorinnen. Im Anschluss an diesen Beuys’schen Aktionstag im Stadtmuseum Simeonstift, stritt man sich in der Moselstadt noch mehrere Wochen über dieses von vielen Trierern als Skandal empfundene Happening.