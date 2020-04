Endlos-Streit vor dem Ende : BGH-Entscheid: Sampling nur noch eingeschränkt erlaubt

Karlsruhe Für die Musikbranche ist es eine wichtige Frage. Durfte der Produzent Moses Pelham einfach so einen fremden Rhythmus verarbeiten? Nach langem Streit gibt der Bundesgerichtshof die Antwort: Ja und Nein.

Die Original-Sequenz stammt aus dem Kraftwerk-Titel „Metall auf Metall“ von 1977. Bäng-dänge-däng-däng, im Wesentlichen. 20 Jahre später stieß Pelham in einem Klangarchiv auf den Rhythmus und war fasziniert von der „musikalischen Kälte“. Leicht verlangsamt legte er den Beat in Endlosschleife unter den Song „Nur mir“ mit der Rapperin Sabrina Setlur. So eine musikalische Interpretation in neuem Kontext nennt man Sampling. Sie ist in Rap und Hip-Hop gängig.