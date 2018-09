später lesen Bike-Festival 23/2406 Bike-Festival in Kell und Mandern FOTO: Tourist-Information Kell am See FOTO: Tourist-Information Kell am See Teilen

(red) Am letzten Juni-Wochenende, 23. und 24. Juni, lockt ein großes Sportevent die Freunde des Radsports in den Hochwald, das „Teufelskopf-Bike-Festival“ in Kell am See und in Mandern.