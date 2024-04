Neuauflage des Kultalbums Billy Idol feiert „Rebel Yell“-Jubiläum

„Rebel Yell“, veröffentlicht am 10. November 1983, wurde tatsächlich ein riesiger Erfolg und war wegweisend für Billy Idols Karriere. Neben dem unsterblichen gleichnamigen Titelsong enthält die LP mit „Flesh For Fantasy“, Catch My Fall“ und der Ballade „Eyes Without A Face“ weitere Hits, die heute als Rockklassiker gelten. Andere Albumsongs wie das rasante „Blue Highway“ oder „(Do Not) Stand In The Shadows“ stehen den Singles in nichts nach.