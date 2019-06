Literaturpreis : Birgit Birnbacher gewinnt den Bachmann-Preis

Bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt hofften 14 Autorinnen und Autoren auf den Ingeborg-Bachmann-Preis. Foto: Gert Eggenberger.

Klagenfurt Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher ist mit dem 43. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die 33-Jährige, die in Salzburg lebt, erhielt die mit 25 000 Euro dotierte Ehrung am Sonntag in Klagenfurt für ihren Text „Der Schrank“.

