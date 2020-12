Power 100 : Black Lives Matter krempelt den Kunstbetrieb um

London Das Coronavirus hat tiefe Spuren in der Kunstwelt hinterlassen. Doch noch stärker hat eine weltweite Protestbewegung den Kunstbetrieb erschüttert. Die neue Liste der „Power 100“ sorgt wieder einmal für einige Überraschungen.

„Diese Galerien, die sehr früh sehr weit in der Kommunikation über neue Medien gewesen sind und da auch eine Marktführerschaft ausgebaut haben, sind selbst in so einem Jahr fast ohne Kunstmessen aus so einer Liste nicht wegzudenken“, sagt Galerist Schulte. „Andererseits sind wir in einem sehr außergewöhnlichen Jahr, in dem die Präsenz in Galerien und Ausstellungen längst nicht den Stellenwert hatte und es Messen eigentlich gar nicht gab. Damit war unsere Art von Darstellung auch nicht so präsent.“